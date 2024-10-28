«Автомобилист» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 28 октября, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Трактором». Встреча начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Это будет второй матч между командами из шести запланированных в этом сезоне. В первой встрече 4 сентября «Автомобилист» на домашней площадке одержал победу со счётом 3:2.
В прошлом сезоне «Трактор» выиграл четыре из шести матчей с «Автомобилистом». Противостояние уральских команд запомнилось соперничеством двух главных тренеров Алексея и Николая Заварухиных, являющихся двоюродными братьями. В текущем сезоне челябинский клуб возглавляет Бенуа Гру.