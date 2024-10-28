А. Кожевников: Прохоркин вечно ходит в подающих надежды, нет стабильности и скорости

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возвращении нападающего Николая Прохоркина в «Авангард». Форвард начинал сезон в качестве свободного агента, а прошлый сезон завершал в составе омского клуба.

«Прохоркин – талантливый парень, который моментами способен играть на уровне звезды, но который вечно ходит в подающих надежды. Другое дело, что у него нет стабильности, а в последние годы – и скорости. Ещё бросалось в глаза, что он постепенно переходит в нашу категорию – экспертов, много и ярко говорит в прессе (смеётся). Надеюсь, полгода без хоккея наконец-то зажгли Прохоркина. Выйдет на лёд – и побежит», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, Прохоркин пополнил состав «Авангарда» по ходу прошлого сезона, перейдя из новосибирской «Сибири». В 26 встречах регулярки за «Авангард» форвард записал на свой счёт 19 (10+9) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 30-летний Прохоркин набрал 5 (2+3) очков. Всего в КХЛ на счету 30-летнего Прохоркина 583 матча и 331 (155+176) набранное очко.