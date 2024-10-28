СКА — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 28 октября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и новосибирской «Сибирью». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это будет первая встреча между командами из двух запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами.

В текущем сезоне СКА после 20 сыгранных матчей занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ. Новосибирская «Сибирь» расположилась на седьмой строчке в таблице Восточной конференции лиги.