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СКА — Сибирь. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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СКА — Сибирь: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

СКА — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 28 октября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и новосибирской «Сибирью». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая встреча между командами из двух запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами.

В текущем сезоне СКА после 20 сыгранных матчей занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ. Новосибирская «Сибирь» расположилась на седьмой строчке в таблице Восточной конференции лиги.

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