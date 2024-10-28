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В минском «Динамо» прокомментировали дебют вратаря Алексея Колосова в НХЛ

В минском «Динамо» прокомментировали дебют вратаря Алексея Колосова в НХЛ
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Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий оценил дебютный матч Алексея Колосова в НХЛ. Белорусский голкипер «Филадельфии» пропустил четыре шайбы и отразил 20 бросков в матче с «Монреалем» (3:4).

«Лёша — большой молодец. Выйти на лёд белорусскому вратарю в НХЛ — уже огромный успех. Этой ночью он вписал своё имя в историю белорусского хоккея как первый вратарь, который добрался до такого уровня. Отдельная благодарность Дмитрию Юрьевичу Баскову, который приложил множество усилий к воспитанию такого сильного вратаря, как Алексей, более того, этой ночью буквально исполнилась его мечта», — цитирует Каркоцкого пресс-служба ФХРБ.

22-летний Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023-го, после чего сезон-2023/2024 Алексей провёл на правах аренды в минском «Динамо».

НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Дак, Страбл) – 10:42     1:1 Санхайм (Пилинг, Хэтэуэй) – 17:24     1:2 Галлахер (Майлу, Андерсон) – 24:48     1:3 Кофилд (Судзуки, Мэтисон) – 32:48 (pp)     1:4 Эванс (Галлахер, Савар) – 36:01     2:4 Санхайм (Фараби, Делорье) – 57:48     3:4 Конечны (Типпетт, Санхайм) – 58:17    
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