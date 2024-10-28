В минском «Динамо» прокомментировали дебют вратаря Алексея Колосова в НХЛ

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий оценил дебютный матч Алексея Колосова в НХЛ. Белорусский голкипер «Филадельфии» пропустил четыре шайбы и отразил 20 бросков в матче с «Монреалем» (3:4).

«Лёша — большой молодец. Выйти на лёд белорусскому вратарю в НХЛ — уже огромный успех. Этой ночью он вписал своё имя в историю белорусского хоккея как первый вратарь, который добрался до такого уровня. Отдельная благодарность Дмитрию Юрьевичу Баскову, который приложил множество усилий к воспитанию такого сильного вратаря, как Алексей, более того, этой ночью буквально исполнилась его мечта», — цитирует Каркоцкого пресс-служба ФХРБ.

22-летний Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023-го, после чего сезон-2023/2024 Алексей провёл на правах аренды в минском «Динамо».