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Андрей Мартемьянов эмоционально обратился к игрокам «Амура» после увольнения

Андрей Мартемьянов эмоционально обратился к игрокам «Амура» после увольнения
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Экс главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов обратился с эмоциональной речью к игрокам хабаровской команды после увольнения из клуба. Сегодня, 28 октября, специалист покинул «Амур» по соглашению сторон о досрочном расторжении контракта.

«Хочу обратиться к игрокам. Парни, знаю, что вы прочитаете это интервью. Сражайтесь до конца и не складывайте руки, будьте мужиками! Вы играете для болельщиков», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Мартемьянов возглавил «Амур» в мае 2023 года. Под его руководством команда вышла в плей-офф с восьмого места в Восточной конференции, уступив в первом раунде «Металлургу» в шести матчах.

Полную версию эксклюзивного интервью с Андреем Мартемьяновым читайте на «Чемпионате»:
«Если у каждого свой хоккей, сложно чего-то добиться». Мартемьянов — об уходе из «Амура»
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«Если у каждого свой хоккей, сложно чего-то добиться». Мартемьянов — об уходе из «Амура»
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