Андрей Мартемьянов рассказал о своих планах после отставки из «Амура»

Экс главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о своих планах после отставки из хабаровского клуба.

— Планируете теперь уделить время семье, где ожидается внук, или готовы работать в этом сезон, если будет предложение?

— Будут предложения — буду рассматривать. Опыта хватает, сил достаточно, желания море! Повторюсь: будут предложения, буду смотреть по ситуации.

— В НХЛ даже опытные главные тренеры уходят работать помощниками. Вы бы были готовы?

— Нет. Идти к тренеру помогать, когда у вас разное видение хоккея, это не очень правильно. Если есть главный тренер, он должен быть главным, под него никого не надо брать, ему должны доверять и дать время работать, — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.