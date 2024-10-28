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Нападающий минского «Динамо» Диллон Дюбе внесён в список травмированных

Нападающий минского «Динамо» Диллон Дюбе внесён в список травмированных
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Нападающий минского «Динамо» Диллон Дюбе внесён в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба. Форвард получил повреждение в домашнем матче с «Витязем».

Дюбе провёл в текущем сезоне 18 игр, в которых набрал семь очков — забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи. Этот сезон стал для 26-летнего канадского форварда дебютным в Континентальной хоккейной лиге.

В сезоне-2023/2024 НХЛ Дюбе принял участие в 43 матчах за «Калгари», в которых отметился 7 (3+4) результативными баллами при показателе полезности «-13». Ранее канадский форвард был обвинён в изнасиловании и получил бессрочный отпуск в своём последнем клубе в НХЛ — «Калгари Флэймз».

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