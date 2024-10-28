Мартемьянов: возможно, люди не всегда понимали то, что я от них хочу видеть

Экс главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов заявил, что лидеры хабаровского клуба не всегда понимали, что хочет от них тренерский штаб.

— Команда сохранила почти весь костяк этим летом. Возможно, развал звена Коршков — Бочаров — Барулин так сказался на результате?

— Да, оно было лидером в конце сезона. Но надо учитывать, что почти всем игрокам подняли контракты, возможно, какая-то не то что успокоенность появилась, а самооценка стала немного завышенной. Это всё в плане догадок, конечно. Возможно, не в том состоянии психологическом и физическом подошли к сезону. Нам сократили сборы, у нас и так короткие сборы были, а некоторые игроки опоздали на восемь дней по техническим причинам, не могли въехать в страну.

Парни летели 1-го числа в страну, по закону им пришлось лететь в Хабаровск: где работаешь — там и получаешь разрешение на работу. Потом они летели обратно, а через четыре дня начались игры, команду было готовить некогда. Вследствие этих вещей было и недопонимание по тактическим схемам, потому что на роль лидеров взяли других ребят. Возможно, люди не всегда понимали то, что я от них хочу видеть, — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.