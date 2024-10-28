СКА выступил с заявлением по поводу скандального матча со «Спартаком»

Пресс-служба СКА выступила с заявлением относительно повышенного интереса СМИ к петербургскому клубу после скандального матча со «Спартаком» (5:2), в котором болельщики красно-белых скандировали нелицеприятные кричалки в адрес клуба.

«Уважаемые представители СМИ! Мы благодарим вас за высокий интерес к нашему клубу и за многочисленные запросы относительно яркого победного матча со «Спартаком». Мы всегда действуем в интересах клуба в рамках законодательства РФ, регламента и кодекса этики КХЛ.

ХК СКА всегда работает на развитие российского хоккея на всех уровнях. Обладатели Кубка Харламова — игроки и тренеры «СКА-1946» — вернулись из Стамбула, где под эгидой федераций хоккея России и Турции провели мастер-класс для местных хоккеистов и тренеров, а также приняли участие в турнире Кубок Дружбы «3х3», расширив международное сотрудничество» — говорится в сообщении пресс-службы петербургского клуба.

Во время игры фанаты красно-белых скандировали «СКА — позор российского хоккея», что не понравилось главному тренеру петербургского клуба Роману Ротенбергу. По итогам конфликта КХЛ наложила на «Спартак» денежный штраф, а СКА и Ротенбергу вынесла предупреждение.