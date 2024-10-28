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Андрей Мартемьянов: не смог достучаться до игроков, не хватило единства и понимания

Андрей Мартемьянов: не смог достучаться до игроков, не хватило единства и понимания
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Экс главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал об отсутствии должного взаимопонимания между тренерским штабом и игроками хабаровского клуба.

— Визуально команда стала играть хуже под воротами, заметна просадка по карте бросков. В прошлом сезоне «Амур» был одной из лучших команд лиги в этом компоненте. В чём причина?
— Надо иметь мастерство и смелость лезть на пятак. Мы это замечали и работали над этим, но воз и ныне там. Это надо отрабатывать и постоянно долбить, долбить, долбить, пока люди не поймут. Если у каждого свой хоккей в голове, как он считает нужным играть в данной ситуации, а не какие-то наигранные схемы, то сложно добиться результата. К сожалению, я не смог достучаться.

— А почему не смогли достучаться?
— Единства не хватило и понимания, вот и всё. Если человек думает по-другому, то ты никогда от него не добьёшься. Мы смотрим на ситуацию с разных ракурсов, если у него одно мнение, у тебя другое, то сложновато достучаться, — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Андреем Мартемьяновым читайте на «Чемпионате»:
«Если у каждого свой хоккей, сложно чего-то добиться». Мартемьянов — об уходе из «Амура»
Эксклюзив
«Если у каждого свой хоккей, сложно чего-то добиться». Мартемьянов — об уходе из «Амура»
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