Андрей Мартемьянов: не смог достучаться до игроков, не хватило единства и понимания

Экс главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал об отсутствии должного взаимопонимания между тренерским штабом и игроками хабаровского клуба.

— Визуально команда стала играть хуже под воротами, заметна просадка по карте бросков. В прошлом сезоне «Амур» был одной из лучших команд лиги в этом компоненте. В чём причина?

— Надо иметь мастерство и смелость лезть на пятак. Мы это замечали и работали над этим, но воз и ныне там. Это надо отрабатывать и постоянно долбить, долбить, долбить, пока люди не поймут. Если у каждого свой хоккей в голове, как он считает нужным играть в данной ситуации, а не какие-то наигранные схемы, то сложно добиться результата. К сожалению, я не смог достучаться.

— А почему не смогли достучаться?

— Единства не хватило и понимания, вот и всё. Если человек думает по-другому, то ты никогда от него не добьёшься. Мы смотрим на ситуацию с разных ракурсов, если у него одно мнение, у тебя другое, то сложновато достучаться, — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.