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Мартемьянов — о проблемах «Амура» в большинстве: исполнители были, но не исполняли

Мартемьянов — о проблемах «Амура» в большинстве: исполнители были, но не исполняли
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Экс главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал, почему хабаровская команда испытывала проблемы при игре в большинстве.

— Говоря про назначение Евгения Фёдорова: насколько рискованной идеей было назначать человека, который никогда не работал в КХЛ, только в ВХЛ?
— Кто-то начинает с нуля, ничего страшного нет — хоккей, в принципе, одинаковый. Возможно, немного не хватило авторитета среди игроков, но, как показала практика, не в тренере дело, я считаю. Он отвечал за большинство, это вопрос очень тонкий. Если тренер и игроки мыслят в одном направлении, то может получиться. Исполнители были, но почему-то они не исполняли.

— Большинство было большой проблемой «Амура» и год назад. Почему не удалось исправить его в этом году?
— Игроки поменялись, взяли серьёзных исполнителей, я считаю. Надо просто забивать голы, моментов создавали кучу, предостаточно. Результативность — бич нашей команды. В плане самоотдачи претензий не было, но реализация моментов, конечно… Есть такая штука по жизни — если тебе даётся и ты не берёшь, а потом хочешь взять, то уже не даётся. Это всё лежит в области психологии: неуверенность, торопливость, это всё идет от психологии, — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Андреем Мартемьяновым читайте на «Чемпионате»:
«Если у каждого свой хоккей, сложно чего-то добиться». Мартемьянов — об уходе из «Амура»
Эксклюзив
«Если у каждого свой хоккей, сложно чего-то добиться». Мартемьянов — об уходе из «Амура»
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