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Мартемьянов: надеюсь, парни поймут, что такое Дальний Восток, опыт приходит со временем

Мартемьянов: надеюсь, парни поймут, что такое Дальний Восток, опыт приходит со временем
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Экс главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о проблемах с адаптацией в дальневосточном клубе легионеров команды.

— Что стало проблемой для ваших новых легионеров — адаптация к новому клубу, к Дальнему Востоку?
— Вполне возможно, это один из вариантов, организм не до конца понимает частую смену поясов. Дальний Восток не все могут выдержать, есть в нём своя специфика, и это знают все. Надеюсь, парни поймут, что такое Дальний Восток, будут подходить к своей подготовке к играм дома и на выезде более правильно. Опыт приходит только со временем, по щелчку это не сделать. Это надо пережить, прочувствовать через свой организм, через свою голову. Я здесь работаю не первый год и знаю, что это такое. Те пацаны, которые адаптированы к этим условиям, они свою игру показывают, — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Андреем Мартемьяновым читайте на «Чемпионате»:
«Если у каждого свой хоккей, сложно чего-то добиться». Мартемьянов — об уходе из «Амура»
Эксклюзив
«Если у каждого свой хоккей, сложно чего-то добиться». Мартемьянов — об уходе из «Амура»
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