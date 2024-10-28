Мартемьянов: надеюсь, парни поймут, что такое Дальний Восток, опыт приходит со временем

Экс главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о проблемах с адаптацией в дальневосточном клубе легионеров команды.

— Что стало проблемой для ваших новых легионеров — адаптация к новому клубу, к Дальнему Востоку?

— Вполне возможно, это один из вариантов, организм не до конца понимает частую смену поясов. Дальний Восток не все могут выдержать, есть в нём своя специфика, и это знают все. Надеюсь, парни поймут, что такое Дальний Восток, будут подходить к своей подготовке к играм дома и на выезде более правильно. Опыт приходит только со временем, по щелчку это не сделать. Это надо пережить, прочувствовать через свой организм, через свою голову. Я здесь работаю не первый год и знаю, что это такое. Те пацаны, которые адаптированы к этим условиям, они свою игру показывают, — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.