Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Сибирь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-тренер сборной России назвал главную причину неудач «Авангарда» в новом сезоне КХЛ

Экс-тренер сборной России назвал главную причину неудач «Авангарда» в новом сезоне КХЛ
Комментарии

Экс-тренер сборной России Владимир Крикунов объяснил, почему «Авангард» терпит неудачи в сезоне-2024/2025.

«У Омска хорошая команда. У них должно быть всё нормально. Не знаю, почему у них столько поражений. Победа над «Магниткой» (3:2 ОТ), может, придаст уверенности, и начнут выигрывать.

Они хорошую игру демонстрируют, но немного заигрываются. Поэтому часто пропускают острые контратаки соперников, а по силе они никому не уступают. 10-е место — явно не их позиция. Сейчас будут подниматься», — приводит слова Крикунова Legalbet.

Напомним, омская команда набрала 15 очков в 19 играх и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Материалы по теме
«Он был просто нереален, великолепен». Герой овертайма в Омске — о вратаре «Авангарда»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android