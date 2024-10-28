Экс-тренер сборной России назвал главную причину неудач «Авангарда» в новом сезоне КХЛ

Экс-тренер сборной России Владимир Крикунов объяснил, почему «Авангард» терпит неудачи в сезоне-2024/2025.

«У Омска хорошая команда. У них должно быть всё нормально. Не знаю, почему у них столько поражений. Победа над «Магниткой» (3:2 ОТ), может, придаст уверенности, и начнут выигрывать.

Они хорошую игру демонстрируют, но немного заигрываются. Поэтому часто пропускают острые контратаки соперников, а по силе они никому не уступают. 10-е место — явно не их позиция. Сейчас будут подниматься», — приводит слова Крикунова Legalbet.

Напомним, омская команда набрала 15 очков в 19 играх и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.