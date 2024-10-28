«Играют плохо — это медицинский факт». Вайсфельд отреагировал на увольнение Мартемьянова

Известный функционер и хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал увольнение Андрея Мартемьянова с поста главного тренера «Амура».

— Что вы думаете об увольнении Андрея Мартемьянова из «Амура»?

— Я думаю, что это обычное дело. Результата нет — увольняют. Я всегда говорю, что смотрю на увольнения таким образом: если руководство считает, что эти неприятности у них из-за того, что тренер неправильно работает — тогда надо увольнять. А если причина в другом, то надо разбираться. Им там виднее. Если мы смотрим со стороны, то результата нет — обычно тренера увольняют.

— Если смотреть со стороны, то насколько велика вина Мартемьянова? Или же там есть другие проблемы в команде? Всё-таки 0:15 за последние три матча.

— Вот я и говорю. Такая банальная, конечно, фраза, но это на самом деле нужно быть внутри, чтобы понимать, что там происходит. Играют они плохо — это медицинский факт. Вопрос заключается в том, кто виноват-то: тренер, или, может быть, игроки, или, может быть, руководство, или, я не знаю, болельщики (смеётся)? Кто там виноват? Я не знаю, это им виднее. Но там такие шаги… я сейчас смотрю, там Покотило (генеральный менеджер клуба Вадим Покотило, он войдёт в тренерский штаб. — Прим. «Чемпионата») на лавку вроде как встаёт. Непонятно. Исправят они этим ситуацию? Сложно. Чем они руководствуются, я же не знаю.

Я прочитал интервью Лугина (генеральный директор «Амура» Евгений Лугин. — Прим. «Чемпионата»). Он говорит, что не видит свет в конце тоннеля. Такие общие, абстрактные фразы можно сказать про любого, это понятно. Но в чём вина тренера-то? Тактика неправильная, готовил не так, игрой управляет неправильно? Что с тренером-то не так? Они же не говорят. Это, в конце концов, их право, они могут ничего не объяснять. Но я просто не знаю. Вам бы надо Лугину позвонить и эти вопросы задать (смеётся).

Я со стороны смотрю. Мы ж все видим, что команда играет плохо. Они решили, что команда играет плохо, потому что тренер что-то не так делает, судя по всему. Я так вижу эту ситуацию, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.