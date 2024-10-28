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СКА — Сибирь. Прямая трансляция
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«Уж особого криминала-то не вижу». Вайсфельд — о ситуации с кричалками фанатов «Спартака»

«Уж особого криминала-то не вижу». Вайсфельд — о ситуации с кричалками фанатов «Спартака»
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Известный функционер и хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд высказался о решении КХЛ оштрафовать «Спартак» за кричалки болельщиков в матче со СКА. Московские фанаты в ходе встречи скандировали «СКА — позор российского хоккея».

— Как оцените решение КХЛ оштрафовать «Спартак» за кричалки в адрес СКА?
— Честно говоря, я не люблю такие вот нехоккейные вещи комментировать. Я оцениваю следующим образом: существует регламент — наверное, на основании какой-то его статьи КХЛ приняла такое решение. Хотя там уж особого криминала-то я во всём этом не вижу. Наверное, в регламенте есть какие-то пункты, на основании которых они оштрафовали «Спартак». Я так себе это представляю. Они же не просто так сидели и решили: давай оштрафуем. Какие-то основания были.

Понимаете, это надо погружаться в эту тему. А она мне совершенно неинтересна. Люди платят деньги, они приходят развлечься. Это их дела. Поэтому я не очень хочу это комментировать, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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