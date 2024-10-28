Нападающий Райли Барбер приехал в «Нефтехимик»

Нападающий Райли Барбер вернулся в расположение «Нефтехимика». Видео из раздевалки нижнекамской команды опубликовала пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале.

В текущем сезоне хоккеист не сыграл пока ни одного матча. Минувший чемпионат КХЛ он начинал в «Барысе», где показал хорошую результативность, набрав 23 очка в 28 встречах. Закончил сезон форвард в «Ак Барсе», перебравшись туда в конце ноября. Он перестал попадать в состав через несколько матчей.

Теперь ему предстоит сыграть в нижнекамской команде, контракт с ним рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Следующая игра «Нефтехимика» состоится 29 октября в 19:00 мск с тольяттинской «Ладой». Будет ли Барбер включён в состав на этот матч, ещё неизвестно.