Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Сибирь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» сможет встряхнуть только он». Экс-судья — о мастерстве Андрея Назарова

«Авангард» сможет встряхнуть только он». Экс-судья — о мастерстве Андрея Назарова
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-судья Александр Лерке объяснил, почему его удивляет, что известный тренер Андрей Назаров сейчас не работает ни в одном из клубов КХЛ.

— Вы знаете Андрея Назарова. Удивляет, что он до сих пор находится без работы?
— Конечно! Андрей Викторович – отличный, сильный специалист и классный мотиватор. Я помню, как он начинал работать в «Тракторе». Было интересно смотреть на его боевую команду, которую он сразу вывел в плей-офф без звёзд. А ведь тогда он только начинал свой тренерский путь. Потом он работал в таких клубах, как «Витязь», «Барыс», «Северсталь», СКА, где тоже показывал неплохой результат. Вот сейчас идут разговоры, что в Омске могут снять тренера Звягина. Если отставка всё-таки будет, то «Авангард» может встряхнуть и поднять только Андрей Викторович. Кстати, в своё время Назаров сам играл в омском клубе, — приводит слова Лерке «РБ Спорт».

Материалы по теме
Назаров: судейских скандалов в КХЛ почти нет. Хочется, чтобы они вообще прекратились
Андрей Назаров отреагировал на инцидент с болельщиками в матче КХЛ между «Спартаком» и СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android