«Авангард» сможет встряхнуть только он». Экс-судья — о мастерстве Андрея Назарова

Экс-судья Александр Лерке объяснил, почему его удивляет, что известный тренер Андрей Назаров сейчас не работает ни в одном из клубов КХЛ.

— Вы знаете Андрея Назарова. Удивляет, что он до сих пор находится без работы?

— Конечно! Андрей Викторович – отличный, сильный специалист и классный мотиватор. Я помню, как он начинал работать в «Тракторе». Было интересно смотреть на его боевую команду, которую он сразу вывел в плей-офф без звёзд. А ведь тогда он только начинал свой тренерский путь. Потом он работал в таких клубах, как «Витязь», «Барыс», «Северсталь», СКА, где тоже показывал неплохой результат. Вот сейчас идут разговоры, что в Омске могут снять тренера Звягина. Если отставка всё-таки будет, то «Авангард» может встряхнуть и поднять только Андрей Викторович. Кстати, в своё время Назаров сам играл в омском клубе, — приводит слова Лерке «РБ Спорт».