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«Локомотив» продлил соглашение с Игорем Никитиным на два сезона

Хоккейный клуб «Локомотив» продлил соглашение с главным тренером команды Игорем Никитиным на два сезона. Об этом сообщает пресс-служба ярославцев.

Тренерскую карьеру Никитин начинал в «Авангарде», возглавив омский клуб в сезоне-2008/2009. Суммарно в Омске Игорь Валерьевич отработал три с половиной сезона, после чего вошёл в тренерский штаб «Сибири». Начиная с сезона-2014/2015, Никитин был тренером ЦСКА.

Напомним, Никитин возглавил «Локомотив» в сентябре 2021 года после отставки Андрея Скабелки.

Под руководством Игоря Валерьевича в минувшем сезоне «Локомотив» дошёл до финала Кубка Гагарина, но уступил в серии с «Металлургом» 0-4. В текущем чемпионате КХЛ ярославская команда завоевала Кубок Открытия.

Сейчас «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.