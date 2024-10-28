В «Вашингтоне» вызвали нападающего из фарм-клуба «Херши Бэрс» в АХЛ

В «Вашингтон Кэпиталз» вызвали нападающего Майкла Сгарбоссу из «Херши Бэрс» в Американской хоккейной лиге. Вероятно, он сможет играть в составе основной команды в этом сезоне. Об этом сообщает The Hockey News.

Для Сгарбоссы это будет пятый чемпионат НХЛ в системе «Вашингтона». Хоккеист в минувшем сезоне провёл в основной команде 25 матчей, набрал семь очков, забросив четыре шайбы и сделав три голевые передачи.

В АХЛ он смог заработать 43 очка в 44 встречах. Подобный по соотношению проведённых игр и очков результат он показал и в сезоне-2022/2023 — 58 очков в 60 матчах.

Следующий матч «Вашингтона» состоится 30 октября в 2:30 мск с «Рейнджерс».