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СКА — Сибирь. Прямая трансляция
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«Надо повесить их фото на входе». Тихонов — о поведении болельщиков хоккейного «Спартака»

«Надо повесить их фото на входе». Тихонов — о поведении болельщиков хоккейного «Спартака»
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Четырёхкратный олиспийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на кричалки фанатов «Спартака» во время матча со СКА.

«Есть кучка товарищей, которые хотят просто покричать, вместо того чтобы красиво болеть за свой «Спартак».

Я считаю, что наказание клубу правильное. Другое дело, что недостаточное. Надо смотреть по камерам, вычислять этих крикунов и запрещать ходить на хоккей. Прямо повесить при входе во дворец их фотографии и объявить, что таким-то людям запрещено приходить на матчи с участием «Спартака», — приводит слова Тихонова «ВсеПроСпорт».

Напомним, фанаты «Спартака» скандировали фразу: «СКА — позор российского хоккея».

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