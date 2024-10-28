«Надо повесить их фото на входе». Тихонов — о поведении болельщиков хоккейного «Спартака»

Четырёхкратный олиспийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на кричалки фанатов «Спартака» во время матча со СКА.

«Есть кучка товарищей, которые хотят просто покричать, вместо того чтобы красиво болеть за свой «Спартак».

Я считаю, что наказание клубу правильное. Другое дело, что недостаточное. Надо смотреть по камерам, вычислять этих крикунов и запрещать ходить на хоккей. Прямо повесить при входе во дворец их фотографии и объявить, что таким-то людям запрещено приходить на матчи с участием «Спартака», — приводит слова Тихонова «ВсеПроСпорт».

Напомним, фанаты «Спартака» скандировали фразу: «СКА — позор российского хоккея».