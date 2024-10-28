Дубль Мэйсека помог «Автомобилисту» вырвать победу в упорном матче с «Трактором» в КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор» в Челябинске. «Автомобилист» одержал победу со счётом 5:4 (3:2, 1:2, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Мэйсек (Голышев) – 00:23 (5x5) 0:2 Осипов (Голышев, Да Коста) – 02:47 (5x5) 1:2 Дронов (Дер-Аргучинцев, Робинсон) – 11:02 (5x4) 1:3 Кузнецов (Валк, Денежкин) – 18:26 (5x5) 2:3 Шаров (Робинсон, Жарков) – 18:41 (5x5) 3:3 Дер-Аргучинцев (Кравцов, Карпухин) – 26:29 (5x5) 4:3 Светлаков (Дер-Аргучинцев) – 30:33 (5x5) 4:4 Да Коста (Голышев) – 37:07 (5x5) 4:5 Мэйсек (Воробьёв) – 43:34 (5x5)
В составе «Трактора» заброшенными шайбами отметились Григорий Дронов, Александр Шаров, Семён Дер-Аргучинцев, Андрей Светлаков. За «Автомобилист» забили Владимир Кузнецов, Брукс Мэйсек, оформивший дубль, Максим Осипов, Стефан Да Коста.
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