Дубль Мэйсека помог «Автомобилисту» вырвать победу в упорном матче с «Трактором» в КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор» в Челябинске. «Автомобилист» одержал победу со счётом 5:4 (3:2, 1:2, 1:0).

В составе «Трактора» заброшенными шайбами отметились Григорий Дронов, Александр Шаров, Семён Дер-Аргучинцев, Андрей Светлаков. За «Автомобилист» забили Владимир Кузнецов, Брукс Мэйсек, оформивший дубль, Максим Осипов, Стефан Да Коста.