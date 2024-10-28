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«Торонто» подписал долгосрочный контракт с защитником Маккейбом с кэпхитом $ 4,51 млн

«Торонто» подписал долгосрочный контракт с защитником Маккейбом с кэпхитом $ 4,51 млн
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Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» подписал пятилетнее соглашение с защитником Джейком Маккейбом. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Общая сумма контракта составляет $ 22,55 млн. В 2021 году Маккейб заключил четырёхлетний контракт с «Чикаго», но в сезоне-2022/2023 перешёл в «Торонто». Сумма прошлого контракта составляла $ 16 млн.

Текущий сезон для Маккейба — третий в канадской команде, после его окончания он мог стать неограниченно свободным агентом. Хоккеист провёл девять матчей и смог сделать три результативные передачи. В среднем он проводит на льду около 20 минут.

Всего в НХЛ Маккейб провёл 586 матчей, в них суммарно набрал 155 очков.

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