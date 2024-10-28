«Старт игры не повлиял на нас». Дер-Аргучинцев — о поражении от «Автомобилиста»

Нападающий «Трактора» Семён Дер-Аргучинцев прокомментировал поражение от «Автомобилиста» со счётом 4:5.

— В чём причины неудачного начала и как находили силы возвращаться в матч?

— Силы у нас есть, но мы пропустили в первых сменах. Старались забыть об этом, играть в свой хоккей и вернуть свою игру.

— 0:2 на старте сильно влияет на дальнейший тактический рисунок?

— Наверное, в каких-то матчах да, в каких-то нет. Сегодня не повлияло. Настроились на игру и забыли.

— В октябре у «Трактора» очень плотный график, матчи почти через день. Как оцените физическое состояние сегодня?

— Отлично, хорошо, когда много игр. Мне лично очень нравится. Я только за такой плотный график.

— «Уральское дерби» уже заняло отдельное место среди главных противостояний КХЛ. Успели почувствовать его накал и как вам атмосфера, создаваемая вокруг игры?

— Атмосфера всегда приятная. Болельщики всегда поддерживают. И на выездных матчах тоже, поэтому мы стараемся соответствовать, — сказал Дер-Аргучинцев в интервью «Чемпионату».