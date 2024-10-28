«Старт игры не повлиял на нас». Дер-Аргучинцев — о поражении от «Автомобилиста»

Нападающий «Трактора» Семён Дер-Аргучинцев прокомментировал поражение от «Автомобилиста» со счётом 4:5.
— В чём причины неудачного начала и как находили силы возвращаться в матч?
— Силы у нас есть, но мы пропустили в первых сменах. Старались забыть об этом, играть в свой хоккей и вернуть свою игру.
— 0:2 на старте сильно влияет на дальнейший тактический рисунок?
— Наверное, в каких-то матчах да, в каких-то нет. Сегодня не повлияло. Настроились на игру и забыли.
— В октябре у «Трактора» очень плотный график, матчи почти через день. Как оцените физическое состояние сегодня?
— Отлично, хорошо, когда много игр. Мне лично очень нравится. Я только за такой плотный график.
— «Уральское дерби» уже заняло отдельное место среди главных противостояний КХЛ. Успели почувствовать его накал и как вам атмосфера, создаваемая вокруг игры?
— Атмосфера всегда приятная. Болельщики всегда поддерживают. И на выездных матчах тоже, поэтому мы стараемся соответствовать, — сказал Дер-Аргучинцев в интервью «Чемпионату».
- 28 октября 2024
-
20:23
-
20:19
-
20:18
-
19:23
-
19:00
-
18:59
-
18:25
-
17:52
-
17:31
-
17:30
-
17:01
-
17:00
-
16:45
-
16:35
-
16:29
-
16:10
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:00
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:25
-
13:00
-
12:35
-
12:30
-
12:05
-
11:55
-
11:35
-
11:25
-
11:05