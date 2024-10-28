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«Старт игры не повлиял на нас». Дер-Аргучинцев — о поражении от «Автомобилиста»

«Старт игры не повлиял на нас». Дер-Аргучинцев — о поражении от «Автомобилиста»
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Нападающий «Трактора» Семён Дер-Аргучинцев прокомментировал поражение от «Автомобилиста» со счётом 4:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Мэйсек (Голышев) – 00:23 (5x5)     0:2 Осипов (Голышев, Да Коста) – 02:47 (5x5)     1:2 Дронов (Дер-Аргучинцев, Робинсон) – 11:02 (5x4)     1:3 Кузнецов (Валк, Денежкин) – 18:26 (5x5)     2:3 Шаров (Робинсон, Жарков) – 18:41 (5x5)     3:3 Дер-Аргучинцев (Кравцов, Карпухин) – 26:29 (5x5)     4:3 Светлаков (Дер-Аргучинцев) – 30:33 (5x5)     4:4 Да Коста (Голышев) – 37:07 (5x5)     4:5 Мэйсек (Воробьёв) – 43:34 (5x5)    

— В чём причины неудачного начала и как находили силы возвращаться в матч?
— Силы у нас есть, но мы пропустили в первых сменах. Старались забыть об этом, играть в свой хоккей и вернуть свою игру.

— 0:2 на старте сильно влияет на дальнейший тактический рисунок?
— Наверное, в каких-то матчах да, в каких-то нет. Сегодня не повлияло. Настроились на игру и забыли.

— В октябре у «Трактора» очень плотный график, матчи почти через день. Как оцените физическое состояние сегодня?
— Отлично, хорошо, когда много игр. Мне лично очень нравится. Я только за такой плотный график.

— «Уральское дерби» уже заняло отдельное место среди главных противостояний КХЛ. Успели почувствовать его накал и как вам атмосфера, создаваемая вокруг игры?
— Атмосфера всегда приятная. Болельщики всегда поддерживают. И на выездных матчах тоже, поэтому мы стараемся соответствовать, — сказал Дер-Аргучинцев в интервью «Чемпионату».

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