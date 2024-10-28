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Леонид Вайсфельд назвал факторы успешной игры «Трактора» в этом сезоне КХЛ

Леонид Вайсфельд назвал факторы успешной игры «Трактора» в этом сезоне КХЛ
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Известный функционер и хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал уровень игры «Трактора» в сезоне-2024/2025 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

— Как вы оцените игру «Трактора»? С чем связаны успехи клуба?
— «Трактор» играет хорошо. А с чем связаны успехи — я думаю, тут несколько факторов. Прежде всего, у них состав хороший. У них там особых изменений не было. Я так понимаю, они, во-первых, сохранили всех, кого хотели. Во-вторых, взяли всех, кого хотели. По крайней мере, усилились.

Что касается их тренера Бенуа Гру. Тут такой момент присутствует. Если абстрагироваться от того, хороший он тренер или плохой он тренер, вопрос заключается в том, что он приехал сюда — и он здесь никого не знает, никаких подводных течений нет. Он просто приехал и занимается хоккеем. То есть он делают свою работу, то, что он знает и умеет, то, чем он занимался бо́льшую часть жизни. Как я вижу: пока стечение обстоятельств таково, что у них всё хорошо. И дай бог, чтобы у них и было всё хорошо. Другой вопрос в том, что это регулярка. А в плей-офф произойти всё что угодно может. Но на данном этапе они, конечно, играют хорошо, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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