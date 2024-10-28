ИИХФ подписала новый меморандум о взаимодействии с европейскими лигами и клубами

Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ) объявила о подписании меморандума о взаимодействии с Альянсом европейских клубов (EHC), Объединением хоккейных лиг Европы (Hockey Europe) и Лигой чемпионов по хоккею (CHL).

«Этот Меморандум о взаимодействии знаменует собой кульминацию длительного процесса обсуждений, переговоров и сотрудничества между ведущими организациями в семье хоккея с шайбой в Европе», — приводит слова президента федерации Люка Тардифа пресс-служба ИИХФ.

По словам организации, подписание меморандума позволит обеспечить популяризацию хоккея в Европе, рост уровня конкурентоспособности игроков в мужском и женском хоккее.

ИИХФ выразила надежду на плодотворное и долгое совместное сотрудничество с европейскими лигами.