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«Это был странный матч». Главный тренер «Трактора» Гру — о поражении от «Автомобилиста»

«Это был странный матч». Главный тренер «Трактора» Гру — о поражении от «Автомобилиста»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о матче с «Автомобилистом», в котором челябинцы проиграли со счётом 4:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Мэйсек (Голышев) – 00:23 (5x5)     0:2 Осипов (Голышев, Да Коста) – 02:47 (5x5)     1:2 Дронов (Дер-Аргучинцев, Робинсон) – 11:02 (5x4)     1:3 Кузнецов (Валк, Денежкин) – 18:26 (5x5)     2:3 Шаров (Робинсон, Жарков) – 18:41 (5x5)     3:3 Дер-Аргучинцев (Кравцов, Карпухин) – 26:29 (5x5)     4:3 Светлаков (Дер-Аргучинцев) – 30:33 (5x5)     4:4 Да Коста (Голышев) – 37:07 (5x5)     4:5 Мэйсек (Воробьёв) – 43:34 (5x5)    

— Это был в некотором плане странный матч. Будто бы «Автомобилист» был максимально готов, соперник хотел нас остановить. Мы пропустили два быстрых гола, без паники сумели вернуться в игру, но настойчивость соперника сделала разницу. Мы допустили слишком много ошибок для победы.

— Не было ли у вас мысли взять тайм-аут после двух быстрых голов соперника?
— Я думал об этом. Иногда нужно брать тайм-аут, чтобы немного освежить голову, иногда этого делать не нужно, так как время не самое подходящее. Мне показалось, что он может понадобиться в конце игры. Но, повторюсь, я думал об этом, — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».

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