«Это был странный матч». Главный тренер «Трактора» Гру — о поражении от «Автомобилиста»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о матче с «Автомобилистом», в котором челябинцы проиграли со счётом 4:5.

— Это был в некотором плане странный матч. Будто бы «Автомобилист» был максимально готов, соперник хотел нас остановить. Мы пропустили два быстрых гола, без паники сумели вернуться в игру, но настойчивость соперника сделала разницу. Мы допустили слишком много ошибок для победы.

— Не было ли у вас мысли взять тайм-аут после двух быстрых голов соперника?

— Я думал об этом. Иногда нужно брать тайм-аут, чтобы немного освежить голову, иногда этого делать не нужно, так как время не самое подходящее. Мне показалось, что он может понадобиться в конце игры. Но, повторюсь, я думал об этом, — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».