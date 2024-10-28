«Это был странный матч». Главный тренер «Трактора» Гру — о поражении от «Автомобилиста»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о матче с «Автомобилистом», в котором челябинцы проиграли со счётом 4:5.
— Это был в некотором плане странный матч. Будто бы «Автомобилист» был максимально готов, соперник хотел нас остановить. Мы пропустили два быстрых гола, без паники сумели вернуться в игру, но настойчивость соперника сделала разницу. Мы допустили слишком много ошибок для победы.
— Не было ли у вас мысли взять тайм-аут после двух быстрых голов соперника?
— Я думал об этом. Иногда нужно брать тайм-аут, чтобы немного освежить голову, иногда этого делать не нужно, так как время не самое подходящее. Мне показалось, что он может понадобиться в конце игры. Но, повторюсь, я думал об этом, — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».
- 28 октября 2024
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