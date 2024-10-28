Гол Кузнецова помог СКА обыграть «Сибирь» и продлить серию побед до семи матчей

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сибирь» и СКА. Команды играли в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. СКА одержал победу со счётом 6:3 (0:0, 1:1, 6:2).

В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Максим Карпов, Тейлор Бек, Георгий Белоусов. За СКА забили Василий Глотов, Евгений Кузнецов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Арсений Грицюк, Захар Бардаков.

«Сибирь» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 19 очков за 19 матчей. СКА располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 31 очко после 21 игры.