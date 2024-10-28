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СКА — Сибирь. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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СКА — Сибирь, результат матча 28 октября 2024, счет 6:3, КХЛ 2024-2025

Гол Кузнецова помог СКА обыграть «Сибирь» и продлить серию побед до семи матчей
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сибирь» и СКА. Команды играли в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. СКА одержал победу со счётом 6:3 (0:0, 1:1, 6:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Карпов (Рукавишников, Белоусов) – 28:29 (5x5)     1:1 Глотов (Деанджело) – 30:42 (5x4)     2:1 Кузнецов (Демидов, Сапего) – 47:47 (5x5)     3:1 Плотников (Деанджело) – 49:26 (5x5)     4:1 Григоренко (Бардаков) – 54:22 (5x5)     4:2 Бек (Красоткин) – 54:46 (5x5)     5:2 Грицюк (Глотов, Сапего) – 54:55 (5x5)     5:3 Белоусов (Гордеев, Карпов) – 58:28 (5x5)     6:3 Бардаков (Григоренко, Никишин) – 59:38 (en)    

В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Максим Карпов, Тейлор Бек, Георгий Белоусов. За СКА забили Василий Глотов, Евгений Кузнецов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Арсений Грицюк, Захар Бардаков.

«Сибирь» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 19 очков за 19 матчей. СКА располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 31 очко после 21 игры.

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