В матче КХЛ СКА — «Сибирь» за 33 секунды забросили в сумме три шайбы

В матче Континентальной хоккейной лиги между командами СКА и «Сибирь» за 33 секунды игроки обеих команд в сумме забросили три шайбы в ворота друг другу.

В конце третьего периода при счёте 3:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга нарастить преимущество смог Михаил Григоренко, забросив шайбу на 55-й минуте матча. Уже через 24 секунды «Сибирь» благодаря точному ответному броску Тейлора Бека сократила разницу по шайбам, сделав счёт 2:4. Всего девять секунд понадобилось Арсению Грицюку, чтобы забить гол — 5:2.

СКА одержал победу в домашней встрече с «Сибирью» (6:3), продлив успешную серию до семи матчей. Команда из Санкт-Петербурга располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 31 очко после 21 игры.