В матче КХЛ СКА — «Сибирь» за 33 секунды забросили в сумме три шайбы
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В матче Континентальной хоккейной лиги между командами СКА и «Сибирь» за 33 секунды игроки обеих команд в сумме забросили три шайбы в ворота друг другу.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Карпов (Рукавишников, Белоусов) – 28:29 (5x5) 1:1 Глотов (Деанджело) – 30:42 (5x4) 2:1 Кузнецов (Демидов, Сапего) – 47:47 (5x5) 3:1 Плотников (Деанджело) – 49:26 (5x5) 4:1 Григоренко (Бардаков) – 54:22 (5x5) 4:2 Бек (Красоткин) – 54:46 (5x5) 5:2 Грицюк (Глотов, Сапего) – 54:55 (5x5) 5:3 Белоусов (Гордеев, Карпов) – 58:28 (5x5) 6:3 Бардаков (Григоренко, Никишин) – 59:38 (en)
В конце третьего периода при счёте 3:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга нарастить преимущество смог Михаил Григоренко, забросив шайбу на 55-й минуте матча. Уже через 24 секунды «Сибирь» благодаря точному ответному броску Тейлора Бека сократила разницу по шайбам, сделав счёт 2:4. Всего девять секунд понадобилось Арсению Грицюку, чтобы забить гол — 5:2.
СКА одержал победу в домашней встрече с «Сибирью» (6:3), продлив успешную серию до семи матчей. Команда из Санкт-Петербурга располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 31 очко после 21 игры.
Комментарии
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