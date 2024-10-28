У Евгения Кузнецова восемь матчей подряд КХЛ с результативными действиями

Нападающий СКА Евгений Кузнецов преодолел отметку в восемь матчей КХЛ, в каждом из которых набирал очки. Сегодня, 28 октября, команда из Санкт-Петербурга обыграла «Сибирь» (6:3).

32-летний Кузнецов за восемь встреч набрал 12 очков. Он забросил семь шайб и сделал пять голевых передач.

Напомним, Кузнецов подписал со СКА четырёхлетний контракт в минувшее межсезонье. Хоккеист вернулся в КХЛ из НХЛ, где расторг действующее соглашение с «Каролиной Харрикейнз».

Отметим, что благодаря победе над «Сибирью» СКА продлил успешную серию до семи матчей. Команда из Санкт-Петербурга располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 31 очко после 21 игры.