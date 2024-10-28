У Евгения Кузнецова восемь матчей подряд КХЛ с результативными действиями
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов преодолел отметку в восемь матчей КХЛ, в каждом из которых набирал очки. Сегодня, 28 октября, команда из Санкт-Петербурга обыграла «Сибирь» (6:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Карпов (Рукавишников, Белоусов) – 28:29 (5x5) 1:1 Глотов (Деанджело) – 30:42 (5x4) 2:1 Кузнецов (Демидов, Сапего) – 47:47 (5x5) 3:1 Плотников (Деанджело) – 49:26 (5x5) 4:1 Григоренко (Бардаков) – 54:22 (5x5) 4:2 Бек (Красоткин) – 54:46 (5x5) 5:2 Грицюк (Глотов, Сапего) – 54:55 (5x5) 5:3 Белоусов (Гордеев, Карпов) – 58:28 (5x5) 6:3 Бардаков (Григоренко, Никишин) – 59:38 (en)
32-летний Кузнецов за восемь встреч набрал 12 очков. Он забросил семь шайб и сделал пять голевых передач.
Напомним, Кузнецов подписал со СКА четырёхлетний контракт в минувшее межсезонье. Хоккеист вернулся в КХЛ из НХЛ, где расторг действующее соглашение с «Каролиной Харрикейнз».
Отметим, что благодаря победе над «Сибирью» СКА продлил успешную серию до семи матчей. Команда из Санкт-Петербурга располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 31 очко после 21 игры.
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