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Нападающий СКА Арсений Грицюк вышел в лидеры бомбардирской гонки сезона КХЛ

Нападающий СКА Арсений Грицюк вышел в лидеры бомбардирской гонки сезона КХЛ
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Нападающий СКА Арсений Грицюк стал лучшим бомбардиром КХЛ. Сегодня, 28 октября, команда из Санкт-Петербурга обыграла «Сибирь» (6:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Карпов (Рукавишников, Белоусов) – 28:29 (5x5)     1:1 Глотов (Деанджело) – 30:42 (5x4)     2:1 Кузнецов (Демидов, Сапего) – 47:47 (5x5)     3:1 Плотников (Деанджело) – 49:26 (5x5)     4:1 Григоренко (Бардаков) – 54:22 (5x5)     4:2 Бек (Красоткин) – 54:46 (5x5)     5:2 Грицюк (Глотов, Сапего) – 54:55 (5x5)     5:3 Белоусов (Гордеев, Карпов) – 58:28 (5x5)     6:3 Бардаков (Григоренко, Никишин) – 59:38 (en)    

23-летний Грицюк в 19 матчах этого сезона заработал 21 очко. Он забросил восемь шайб и сделал 13 голевых передач. В матче с «Сибирью» хоккеист забросил пятую шайбу в ворота соперника. Для ответного гола ему потребовалось всего девять секунд.

Для хоккеиста это второй сезон в СКА. В минувшем чемпионате КХЛ он набрал 38 очков в 50 матчах. Ранее Грицюк успел сыграть в «Авангарде».

СКА располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 31 очко после 21 игры.

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