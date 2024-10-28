Нападающий СКА Арсений Грицюк вышел в лидеры бомбардирской гонки сезона КХЛ

Нападающий СКА Арсений Грицюк стал лучшим бомбардиром КХЛ. Сегодня, 28 октября, команда из Санкт-Петербурга обыграла «Сибирь» (6:3).

23-летний Грицюк в 19 матчах этого сезона заработал 21 очко. Он забросил восемь шайб и сделал 13 голевых передач. В матче с «Сибирью» хоккеист забросил пятую шайбу в ворота соперника. Для ответного гола ему потребовалось всего девять секунд.

Для хоккеиста это второй сезон в СКА. В минувшем чемпионате КХЛ он набрал 38 очков в 50 матчах. Ранее Грицюк успел сыграть в «Авангарде».

СКА располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 31 очко после 21 игры.