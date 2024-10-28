Главный тренер «Сибири» Епанчинцев высказался о поражении от СКА

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал результат матча со СКА (3:6).

«Хорошие 40 минут. Играли по заданию, дисциплинированно, только одно удаление. В третьем периоде требовалось продолжать так действовать. Нас подвели индивидуальные ошибки. Непозволительная роскошь дарить таким мастерам, как Григоренко, Грицюк, такие моменты. Последние 20 минут испортили нам всю игру. Хотя все понимали, что третий период шёл по принципу «кто забросит, тот и выиграл».

Не сказал бы, что мы «поплыли». Просто там-тут недоработали, за что соперник нас наказал.

Рукавишников играл за «Химик», был в форме. Нам был нужен опытный защитник для длины лавки, создания хорошей конкуренции, чтобы защитники бились за своё место. Я Рому знаю ещё с молодёжного хоккея, тренировал его, Рукавишников однозначно нам поможет. Сегодня он действовал на уровне, даже голевой пас отдал, думаю, будет только прибавлять.

Было приятно слышать поддержку наших болельщиков. Они всюду. Жаль, что не смогли их порадовать», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.