Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Сибири» Епанчинцев высказался о поражении от СКА

Главный тренер «Сибири» Епанчинцев высказался о поражении от СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал результат матча со СКА (3:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Карпов (Рукавишников, Белоусов) – 28:29 (5x5)     1:1 Глотов (Деанджело) – 30:42 (5x4)     2:1 Кузнецов (Демидов, Сапего) – 47:47 (5x5)     3:1 Плотников (Деанджело) – 49:26 (5x5)     4:1 Григоренко (Бардаков) – 54:22 (5x5)     4:2 Бек (Красоткин) – 54:46 (5x5)     5:2 Грицюк (Глотов, Сапего) – 54:55 (5x5)     5:3 Белоусов (Гордеев, Карпов) – 58:28 (5x5)     6:3 Бардаков (Григоренко, Никишин) – 59:38 (en)    

«Хорошие 40 минут. Играли по заданию, дисциплинированно, только одно удаление. В третьем периоде требовалось продолжать так действовать. Нас подвели индивидуальные ошибки. Непозволительная роскошь дарить таким мастерам, как Григоренко, Грицюк, такие моменты. Последние 20 минут испортили нам всю игру. Хотя все понимали, что третий период шёл по принципу «кто забросит, тот и выиграл».

Не сказал бы, что мы «поплыли». Просто там-тут недоработали, за что соперник нас наказал.

Рукавишников играл за «Химик», был в форме. Нам был нужен опытный защитник для длины лавки, создания хорошей конкуренции, чтобы защитники бились за своё место. Я Рому знаю ещё с молодёжного хоккея, тренировал его, Рукавишников однозначно нам поможет. Сегодня он действовал на уровне, даже голевой пас отдал, думаю, будет только прибавлять.

Было приятно слышать поддержку наших болельщиков. Они всюду. Жаль, что не смогли их порадовать», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
В матче КХЛ СКА — «Сибирь» за 33 секунды забросили в сумме три шайбы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android