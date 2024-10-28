Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил победу над «Сибирью»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поблагодарил болельщиков, сказав, что их поддержка заряжает на игру. Сегодня, 28 октября, команда из Санкт-Петербурга обыграла «Сибирь» (6:3).
«Рады быть дома, видеть наших болельщиков, благодарны им. Каждому игроку и тренеру это даёт сумасшедшие эмоции. Понимали, что сегодня будет игра кость в кость. «Сибирь» — организованная команда, здорово играет в обороне. У них много сильных иностранцев, мастеровитая команда. У соперника была сверхмотивация. Наша задача — обыграть любого соперника за счёт командной дисциплины. Тяжело вошли в игру после выезда, отдали много эмоций в Москве. Всегда говорим честно, как есть. Отличные шайбы, порадовали болельщиков. Есть над чем работать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 28 октября 2024
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