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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил победу над «Сибирью»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил победу над «Сибирью»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поблагодарил болельщиков, сказав, что их поддержка заряжает на игру. Сегодня, 28 октября, команда из Санкт-Петербурга обыграла «Сибирь» (6:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Карпов (Рукавишников, Белоусов) – 28:29 (5x5)     1:1 Глотов (Деанджело) – 30:42 (5x4)     2:1 Кузнецов (Демидов, Сапего) – 47:47 (5x5)     3:1 Плотников (Деанджело) – 49:26 (5x5)     4:1 Григоренко (Бардаков) – 54:22 (5x5)     4:2 Бек (Красоткин) – 54:46 (5x5)     5:2 Грицюк (Глотов, Сапего) – 54:55 (5x5)     5:3 Белоусов (Гордеев, Карпов) – 58:28 (5x5)     6:3 Бардаков (Григоренко, Никишин) – 59:38 (en)    

«Рады быть дома, видеть наших болельщиков, благодарны им. Каждому игроку и тренеру это даёт сумасшедшие эмоции. Понимали, что сегодня будет игра кость в кость. «Сибирь» — организованная команда, здорово играет в обороне. У них много сильных иностранцев, мастеровитая команда. У соперника была сверхмотивация. Наша задача — обыграть любого соперника за счёт командной дисциплины. Тяжело вошли в игру после выезда, отдали много эмоций в Москве. Всегда говорим честно, как есть. Отличные шайбы, порадовали болельщиков. Есть над чем работать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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