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Александр Овечкин вместе со своей женой примерил костюм ниндзя

Александр Овечкин вместе со своей женой примерил костюм ниндзя
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская примерили на себя костюмы ниндзя. Фото в социальные сети выложила супруга хоккеиста.

Фото: Из личного архива Анастасии Шубской

Напомним, в текущем сезоне Овечкин уже оформил два гола в ворота соперников и стал ещё ближе к достижению Уэйна Гретцки по количеству забитых голов в НХЛ (894). Российскому хоккеисту осталось забросить 39 шайб.

В семи матчах сезона-2024/2025 Овечкин набрал пять очков: кроме двух заброшенных шайб, он сделал три голевые передачи.

«Вашингтон» занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. За семь матчей на старте нового сезона команда набрала 10 очков.

Ранее российский голкипер, играющий за «Тампу», Андрей Василевский прокомментировал игру Овечкина после матча их команд.

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