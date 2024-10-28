Ротенберг оценил лозунги болельщиков на матче СКА — «Сибирь»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал, что болельщики оказывают большое влияние на команду. Сегодня, 28 октября, команда из Санкт-Петербурга в домашнем матче обыграла «Сибирь» (6:3).

— Как вам сегодняшние кричалки болельщиков?

— Когда болельщики поддерживают свою команду, это всегда здорово. Это даёт энергию команде. Главное — соблюдать человеческие понятия, чтобы человек отвечал за свои слова. С учётом современных технологий, любого человека можно найти. Даже того, кто пишет в интернете. Правильно поддерживать свою команду — навык, это серьёзная организация. Мы много этим занимаемся. У нас есть люди, которые работают с болельщиками. Есть заводилы, которые работают с трибунами. Это огромная работа. Важно, когда болельщики помогают команде побеждать.

Нас спрашивают, почему мы забиваем так много голов на выезде. Не будем раскрывать все секреты, но в первую очередь потому, что болельщики приезжают. Они помогают. Даже в Мытищах, где на трибунах было не так много болельщиков в целом, наши болельщики были, человек 100. В Череповце была полная гостевая трибуна. Когда болельщики приходят, значит, что мы работаем правильно. Надо, чтобы каждый клуб КХЛ этим занимался. Сегодня была замечательная, дружелюбная атмосфера. Спортивный праздник. Обе команды поймали кураж, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.