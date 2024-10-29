«Приятно побеждать сильного соперника». Заварухин — о победе над «Трактором»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победном матче с «Трактором» (5:4).
«Интересная игра для зрителей. Обилие голов, много единоборств. Динамичная игра. Хотели в первом периоде сыграть активно, удалось забить быстрые голы. Потом неправильно сыграли в средней зоне, соперник легко проходил и создал моменты. Что касается второго периода, то была равная игра. Хотя мы уступили. Нарвались на контратаки, пропустили голы. Обращали внимание на то, что очень часто защитники «Трактора» подключаются. В третьем периоде сыграли по счёту, забили гол, самоотверженно выстояли – 26 блокированных бросков, командная победа. Приятно побеждать сильного соперника. Надеюсь зрителям, хоккеистам и тренерам игра понравилась», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Трактора».
«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 21 матч. «Автомобилист» располагается там же на второй строчке, заработав 26 очков после 20 игр.
В первой встрече в рамках текущего сезона КХЛ екатеринбуржцам также удалось одержать победу над челябинской командой (3:2).
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