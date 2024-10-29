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«Приятно побеждать сильного соперника». Заварухин — о победе над «Трактором»

«Приятно побеждать сильного соперника». Заварухин — о победе над «Трактором»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победном матче с «Трактором» (5:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Мэйсек (Голышев) – 00:23 (5x5)     0:2 Осипов (Голышев, Да Коста) – 02:47 (5x5)     1:2 Дронов (Дер-Аргучинцев, Робинсон) – 11:02 (5x4)     1:3 Кузнецов (Валк, Денежкин) – 18:26 (5x5)     2:3 Шаров (Робинсон, Жарков) – 18:41 (5x5)     3:3 Дер-Аргучинцев (Кравцов, Карпухин) – 26:29 (5x5)     4:3 Светлаков (Дер-Аргучинцев) – 30:33 (5x5)     4:4 Да Коста (Голышев) – 37:07 (5x5)     4:5 Мэйсек (Воробьёв) – 43:34 (5x5)    

«Интересная игра для зрителей. Обилие голов, много единоборств. Динамичная игра. Хотели в первом периоде сыграть активно, удалось забить быстрые голы. Потом неправильно сыграли в средней зоне, соперник легко проходил и создал моменты. Что касается второго периода, то была равная игра. Хотя мы уступили. Нарвались на контратаки, пропустили голы. Обращали внимание на то, что очень часто защитники «Трактора» подключаются. В третьем периоде сыграли по счёту, забили гол, самоотверженно выстояли – 26 блокированных бросков, командная победа. Приятно побеждать сильного соперника. Надеюсь зрителям, хоккеистам и тренерам игра понравилась», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Трактора».

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 21 матч. «Автомобилист» располагается там же на второй строчке, заработав 26 очков после 20 игр.

В первой встрече в рамках текущего сезона КХЛ екатеринбуржцам также удалось одержать победу над челябинской командой (3:2).

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