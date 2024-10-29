Бенуа Гру объяснил, почему не заявил 20-летнего Рыкманова на матч с «Автомобилистом»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал, что в системе клуба есть молодёжь, которая может помогать команде в будущем, но пока не все, в том числе Алексей Рыкманов, готовы к игре в КХЛ. 28 октября челябинцы уступили «Автомобилисту» (4:5).
— Почему решили не заявлять Рыкманова?
— Рыкманов – молодой игрок. Я работал 12 лет с молодёжными командами, затем 10 в АХЛ, и понимаю, насколько важно для молодых игроков получать игровое время. Мы общались с Алексеем Волковым по этому вопросу, и я сказал, что у нас есть молодёжь, которая действительно мне нравится, но у меня есть четыре звена здоровых игроков в основе. Рыкманов показывал на льду много хорошего, но как будто он не до конца готов к игре в основе, — приводит слова Гру пресс-служба челябинского «Трактора».
Напомним, в текущем сезоне Рыкманов участвовал в 15 матчах и сделал две голевые передачи.
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