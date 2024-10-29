Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бенуа Гру объяснил, почему не заявил 20-летнего Рыкманова на матч с «Автомобилистом»

Бенуа Гру объяснил, почему не заявил 20-летнего Рыкманова на матч с «Автомобилистом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал, что в системе клуба есть молодёжь, которая может помогать команде в будущем, но пока не все, в том числе Алексей Рыкманов, готовы к игре в КХЛ. 28 октября челябинцы уступили «Автомобилисту» (4:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Мэйсек (Голышев) – 00:23 (5x5)     0:2 Осипов (Голышев, Да Коста) – 02:47 (5x5)     1:2 Дронов (Дер-Аргучинцев, Робинсон) – 11:02 (5x4)     1:3 Кузнецов (Валк, Денежкин) – 18:26 (5x5)     2:3 Шаров (Робинсон, Жарков) – 18:41 (5x5)     3:3 Дер-Аргучинцев (Кравцов, Карпухин) – 26:29 (5x5)     4:3 Светлаков (Дер-Аргучинцев) – 30:33 (5x5)     4:4 Да Коста (Голышев) – 37:07 (5x5)     4:5 Мэйсек (Воробьёв) – 43:34 (5x5)    

— Почему решили не заявлять Рыкманова?
— Рыкманов – молодой игрок. Я работал 12 лет с молодёжными командами, затем 10 в АХЛ, и понимаю, насколько важно для молодых игроков получать игровое время. Мы общались с Алексеем Волковым по этому вопросу, и я сказал, что у нас есть молодёжь, которая действительно мне нравится, но у меня есть четыре звена здоровых игроков в основе. Рыкманов показывал на льду много хорошего, но как будто он не до конца готов к игре в основе, — приводит слова Гру пресс-служба челябинского «Трактора».

Напомним, в текущем сезоне Рыкманов участвовал в 15 матчах и сделал две голевые передачи.

Материалы по теме
Эксклюзив
Леонид Вайсфельд назвал факторы успешной игры «Трактора» в этом сезоне КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android