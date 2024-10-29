Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид досрочно закончил матч с «Коламбусом» из-за травмы. Он провёл на льду 37 секунд

Макдэвид досрочно закончил матч с «Коламбусом» из-за травмы. Он провёл на льду 37 секунд
Комментарии

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
2-й период
4 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Монахан (Марченко, Веренски) – 02:18 (pp)     2:0 Фантилли (Силлинджер, Пюухтия) – 10:44     3:0 Силлинджер (Фантилли, Веренски) – 14:32     4:0 Оливье (ван Римсдайк) – 27:05    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. В этой встрече канадский нападающий Коннор Макдэвид получил травму верхней части тела и больше не смог продолжить матч. Форвард провёл на льду всего 37 секунд.

В нынешнем сезоне Макдэвид принял участие в десяти матчах, в которых записал в свой актив три гола и семь результативных передач.

Материалы по теме
Тренер-«неудачник» творит историю в НХЛ. Как «Виннипег» стал непобедимым на старте сезона?
Тренер-«неудачник» творит историю в НХЛ. Как «Виннипег» стал непобедимым на старте сезона?
Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android