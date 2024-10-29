Макдэвид досрочно закончил матч с «Коламбусом» из-за травмы. Он провёл на льду 37 секунд

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. В этой встрече канадский нападающий Коннор Макдэвид получил травму верхней части тела и больше не смог продолжить матч. Форвард провёл на льду всего 37 секунд.

В нынешнем сезоне Макдэвид принял участие в десяти матчах, в которых записал в свой актив три гола и семь результативных передач.

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