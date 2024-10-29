Передачи Марченко и Чинахова помогли «Коламбусу» разгромить «Эдмонтон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.
В составе победителей забивали Шон Монахан, Адам Фантилли, Коул Силлинджер, Мэтью Оливье, Микаэль Пюухтия и Шон Монахан. Российский нападающий Кирилл Марченко сделал две результативные передачи. Форвард Егор Чинахов отметился результативной передачей. Защитник Иван Проворов не отметился результативными действиями.
Единственную шайбу за «Эдмонтон» забросил Маттиас Экхольм.
В следующем матче «Коламбус» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Эдмонтон» проведёт матч с «Нэшвилл Предаторз».
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