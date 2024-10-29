Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коламбус — Эдмонтон, результат матча 29 октября 2024, счет 6:1, НХЛ 2024-2025

Передачи Марченко и Чинахова помогли «Коламбусу» разгромить «Эдмонтон»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Монахан (Марченко, Веренски) – 02:18 (pp)     2:0 Фантилли (Силлинджер) – 10:44     3:0 Силлинджер – 14:32     4:0 Оливье (ван Римсдайк) – 27:04     5:0 Пюухтия (Фантилли, Силлинджер) – 55:15     6:0 Монахан (Чинахов, Марченко) – 56:39     6:1 Экхольм (Нурс, Перри) – 59:33 (pp)    

В составе победителей забивали Шон Монахан, Адам Фантилли, Коул Силлинджер, Мэтью Оливье, Микаэль Пюухтия и Шон Монахан. Российский нападающий Кирилл Марченко сделал две результативные передачи. Форвард Егор Чинахов отметился результативной передачей. Защитник Иван Проворов не отметился результативными действиями.

Единственную шайбу за «Эдмонтон» забросил Маттиас Экхольм.

В следующем матче «Коламбус» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Эдмонтон» проведёт матч с «Нэшвилл Предаторз».

Материалы по теме
«Буду рад, когда он покинет НХЛ». Василевский «засушил» Овечкина и «Вашингтон»
«Буду рад, когда он покинет НХЛ». Василевский «засушил» Овечкина и «Вашингтон»
Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android