Гол и передача Баркова помогли «Флориде» уверенно обыграть «Баффало»
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Баффало Сэйбрз» и «Флорида Пантерз». «Флорида» обыграла соперника со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Боквист (Лунделль, Луостаринен) – 11:01 0:2 Райнхарт (Барков, Вераге) – 11:56 (pp) 1:2 Цукер (Томпсон, Петерка) – 30:45 (pp) 2:2 Далин (Пауэр) – 32:37 2:3 Вераге (Ткачук, Беннетт) – 36:44 2:4 Беннетт (Шмидт) – 54:35 (pp) 2:5 Барков (Райнхарт, Форслинг) – 55:43
В составе победителей голами отметились Йеспер Боквист, Сэм Райнхарт, Картер Вераге, Сэм Беннетт и Александр Барков, также записавший на свой счёт результативную передачу. За «Баффало» отличились Джейсон Цукер и Расмус Далин.
Из россиян во встрече участие приняли защитник «Флориды» Дмитрий Куликов и голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский, совершивший 26 сейвов.
В следующем матче «Баффало» сыграет с «Айлендерс», а «Флорида» встретится с «Далласом».
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