Гол и передача Баркова помогли «Флориде» уверенно обыграть «Баффало»

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Баффало Сэйбрз» и «Флорида Пантерз». «Флорида» обыграла соперника со счётом 5:2.

В составе победителей голами отметились Йеспер Боквист, Сэм Райнхарт, Картер Вераге, Сэм Беннетт и Александр Барков, также записавший на свой счёт результативную передачу. За «Баффало» отличились Джейсон Цукер и Расмус Далин.

Из россиян во встрече участие приняли защитник «Флориды» Дмитрий Куликов и голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский, совершивший 26 сейвов.

В следующем матче «Баффало» сыграет с «Айлендерс», а «Флорида» встретится с «Далласом».

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