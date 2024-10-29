Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол и передача Баркова помогли «Флориде» уверенно обыграть «Баффало»

Гол и передача Баркова помогли «Флориде» уверенно обыграть «Баффало»
Комментарии

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Баффало Сэйбрз» и «Флорида Пантерз». «Флорида» обыграла соперника со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Боквист (Лунделль, Луостаринен) – 11:01     0:2 Райнхарт (Барков, Вераге) – 11:56 (pp)     1:2 Цукер (Томпсон, Петерка) – 30:45 (pp)     2:2 Далин (Пауэр) – 32:37     2:3 Вераге (Ткачук, Беннетт) – 36:44     2:4 Беннетт (Шмидт) – 54:35 (pp)     2:5 Барков (Райнхарт, Форслинг) – 55:43    

В составе победителей голами отметились Йеспер Боквист, Сэм Райнхарт, Картер Вераге, Сэм Беннетт и Александр Барков, также записавший на свой счёт результативную передачу. За «Баффало» отличились Джейсон Цукер и Расмус Далин.

Из россиян во встрече участие приняли защитник «Флориды» Дмитрий Куликов и голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский, совершивший 26 сейвов.

В следующем матче «Баффало» сыграет с «Айлендерс», а «Флорида» встретится с «Далласом».

Материалы по теме
$ 216 млн на всех! Весь расклад по зарплатам российских звёзд в НХЛ
$ 216 млн на всех! Весь расклад по зарплатам российских звёзд в НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android