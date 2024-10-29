Сергей Бобровский вышел на 13-е место по победам в НХЛ среди вратарей

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Баффало Сэйбрз» и «Флорида Пантерз». «Флорида» обыграла соперника со счётом 5:2.

Таким образом, 401-ю победу в своей карьере в НХЛ одержал российский голкипер Сергей Бобровский, который теперь делит с Крисом Осгудом 13-е место в истории лиги по этому показателю среди вратарей.

Отметим, что в этом матче россиянин совершил 26 сейвов.

В следующем матче «Баффало» сыграет с «Айлендерс», а «Флорида» встретится с «Далласом».

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году: