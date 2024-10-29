35 сейвов Василевского помогли «Тампе» одержать победу над «Нэшвиллом» в НХЛ
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В Тампе США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева обыграли соперника в овертайме со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Пойнт (Гюнцель) – 09:49 2:0 Чаффи (Пойнт) – 19:24 2:1 О'Райлли (Маршессо, Стэмкос) – 30:19 (pp) 2:2 Нюквист (Стэмкос, Шей) – 38:40 3:2 Пол (Гюнцель) – 63:22
В составе победителей заброшенными шайбами в сегодняшнем матче отличились Брейден Пойнт, Митчелл Чаффи, а также Ник Пол, шайба которого пришлась на овертайм и принесла хозяевам победу. Российский голкипер Андрей Василевский совершил по ходу матча 35 спасений.
У гостей забивали Райан О'Райлли и Густав Нюквист.
«Тампа» вышла на четвёртое место турнирной таблицы Восточной конференции с 12 очками. У «Нэшвилла» 7 очков. Он находится на 14 строчке на Западе.
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