35 сейвов Василевского помогли «Тампе» одержать победу над «Нэшвиллом» в НХЛ

В Тампе США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева обыграли соперника в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами в сегодняшнем матче отличились Брейден Пойнт, Митчелл Чаффи, а также Ник Пол, шайба которого пришлась на овертайм и принесла хозяевам победу. Российский голкипер Андрей Василевский совершил по ходу матча 35 спасений.

У гостей забивали Райан О'Райлли и Густав Нюквист.

«Тампа» вышла на четвёртое место турнирной таблицы Восточной конференции с 12 очками. У «Нэшвилла» 7 очков. Он находится на 14 строчке на Западе.