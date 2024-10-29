Никита Кучеров впервые в этом сезоне НХЛ не набрал очков

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева обыграли соперника в овертайме со счётом 3:2.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров провёл на льду 21 минуту 44 секунды, за которые произвёл три броска в створ, но результативными действиями не отметился. Таким образом Кучеров впервые в этом сезоне НХЛ не набрал очков, завершив восьмиматчевую серию с результативными действиями, которая длилась с начала регулярки.

В нынешнем сезоне 31-летний россиянин принял участие в девяти матчах, в которых набрал 14 (8+6) очков при показателе полезности "+7".