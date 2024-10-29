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В «Эдмонтоне» высказались о состоянии Макдэвида, получившего травму на первой минуте

В «Эдмонтоне» высказались о состоянии Макдэвида, получившего травму на первой минуте
Коннор Макдэвид
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид получил травму в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (1:6).

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Монахан (Марченко, Веренски) – 02:18 (pp)     2:0 Фантилли (Силлинджер) – 10:44     3:0 Силлинджер – 14:32     4:0 Оливье (ван Римсдайк) – 27:04     5:0 Пюухтия (Фантилли, Силлинджер) – 55:15     6:0 Монахан (Чинахов, Марченко) – 56:39     6:1 Экхольм (Нурс, Перри) – 59:33 (pp)    

Канадский хоккеист получил травму нижней части тела и не смог продолжить матч. Форвард провёл на льду всего 37 секунд. После завершения встречи главный тренер «нефтяников» Крис Ноблох сообщил, что 27-летний сейчас вернётся в Эдмонтон для прохождения там медицинского обследования.

Напомним, что «нефтяники» продолжают четырёхматчевый выезд по маршруту Детройт — Коламбус — Нэшвилл — Калгари. В первом матче поездки «Эдмонтон» переиграл «Ред Уингз» (3:2), после чего сегодня крупно уступил «Блю Джекетс» (1:6). В ночь на 1 ноября мск «Ойлерз» сыграют с «Предаторз».

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