В «Эдмонтоне» высказались о состоянии Макдэвида, получившего травму на первой минуте

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид получил травму в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (1:6).

Канадский хоккеист получил травму нижней части тела и не смог продолжить матч. Форвард провёл на льду всего 37 секунд. После завершения встречи главный тренер «нефтяников» Крис Ноблох сообщил, что 27-летний сейчас вернётся в Эдмонтон для прохождения там медицинского обследования.

Напомним, что «нефтяники» продолжают четырёхматчевый выезд по маршруту Детройт — Коламбус — Нэшвилл — Калгари. В первом матче поездки «Эдмонтон» переиграл «Ред Уингз» (3:2), после чего сегодня крупно уступил «Блю Джекетс» (1:6). В ночь на 1 ноября мск «Ойлерз» сыграют с «Предаторз».