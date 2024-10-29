Джон Таварес повторил достижение Александра Могильного в «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился со счётом 6:4 в пользу гостей. Хозяева потерпели первое поражение в нынешнем сезоне НХЛ.

В составе победителей хет-трик оформил Джон Таварес. Примечательно, что канадский нападающий повторил достижение Александра Могильного, во второй раз забросив три шайбы в матче за «Торонто» уже после того, как отпраздновал 32-й день рождения.

Больше хет-триков в этой возрастной категории за «Мэйпл Лифс» оформили только Лорн Карр, Ред Келли и Норм Ульман (по три). По два оформили Таварес, Могильный, Матс Сундин и Суини Шринер. Ещё 11 человек по разу забрасывали три шайбы в одном матче за «Мэйпл Лифс» в возрасте 32+.