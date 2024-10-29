Джон Таварес повторил достижение Александра Могильного в «Торонто»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился со счётом 6:4 в пользу гостей. Хозяева потерпели первое поражение в нынешнем сезоне НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Пасиоретти, Маккейб) – 11:56 0:2 Нюландер (Пасиоретти) – 17:47 0:3 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 20:56 0:4 Райлли (Нюландер, Пасиоретти) – 23:25 1:4 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 26:19 (pp) 2:4 Коннор (Моррисси, Виларди) – 31:25 (pp) 2:5 Таварес (Экман-Ларссон, Нюландер) – 37:53 3:5 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 47:36 4:5 Виларди (Коннор, Элерс) – 56:13 4:6 Таварес (Танев) – 59:35
В составе победителей хет-трик оформил Джон Таварес. Примечательно, что канадский нападающий повторил достижение Александра Могильного, во второй раз забросив три шайбы в матче за «Торонто» уже после того, как отпраздновал 32-й день рождения.
Больше хет-триков в этой возрастной категории за «Мэйпл Лифс» оформили только Лорн Карр, Ред Келли и Норм Ульман (по три). По два оформили Таварес, Могильный, Матс Сундин и Суини Шринер. Ещё 11 человек по разу забрасывали три шайбы в одном матче за «Мэйпл Лифс» в возрасте 32+.
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