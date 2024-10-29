Первый гол Ильи Михеева в сезоне помог «Чикаго» обыграть «Колорадо»
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В ночь с 28 на 29 октября мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу со счётом 5:2 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Курашев (Власик) – 08:47 (pp) 1:1 Миттельштадт (О'Коннор, Малински) – 10:16 1:2 Райхель (Смит) – 11:04 1:3 Донато (Дикинсон, Мёрфи) – 16:56 2:3 Маккиннон (Макар, Георгиев) – 19:17 (pp) 2:4 Донато – 59:02 2:5 Михеев (Донато, Дикинсон) – 59:41
В составе победителей голами отметились швейцарский нападающий Филипп Курашев, немецкий форвард Лукас Райхель. На счету американцв Райана Донато дубль. Также первый гол в сезоне забил забил российский нападающий Илья Михеев.
У хозяев шайбы забросили американский нападающий Кейси Миттельштадт и канадский форвард Натан Маккиннон.
«Колорадо» продолжит домашнюю серию и встретится с командой «Тампа-Бэй Лайтнинг» 31 октября. «Чикаго» на выезде сыграет с «Сан-Хосе Шаркс» 1 ноября.
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