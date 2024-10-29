Первый гол Ильи Михеева в сезоне помог «Чикаго» обыграть «Колорадо»

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

В составе победителей голами отметились швейцарский нападающий Филипп Курашев, немецкий форвард Лукас Райхель. На счету американцв Райана Донато дубль. Также первый гол в сезоне забил забил российский нападающий Илья Михеев.

У хозяев шайбы забросили американский нападающий Кейси Миттельштадт и канадский форвард Натан Маккиннон.

«Колорадо» продолжит домашнюю серию и встретится с командой «Тампа-Бэй Лайтнинг» 31 октября. «Чикаго» на выезде сыграет с «Сан-Хосе Шаркс» 1 ноября.