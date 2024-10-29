Маккиннон повторил достижение Лефлёра в НХЛ и вплотную приблизился к Лемье и Фрэнсису

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу со счётом 5:2 одержали гости.
У хозяев шайбы забросили американский нападающий Кейси Миттельштадт и канадский форвард Натан Маккиннон, продливший серию с набранными очками до 10 матчей со старта регулярного чемпионата.
Канадский форвард второй раз в карьере выдал серию из 10+ матчей с очками со старта сезона НХЛ (впервые в сезоне-2019/2020, 13 матчей). Таким образом Натан повторил достижение Си Деннени, Дениса Савара, Дэйва Тэйлора и Ги Лефлёра (по две серии из 10+ матчей с очками со старта сезона).
Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (четыре серии), следом располагаются Марио Лемье и Рон Фрэнсис (по три).
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