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«Сан-Хосе» одержал первую победу в сезоне НХЛ, отыгравшись с 1:4 за две минуты в концовке

«Сан-Хосе» одержал первую победу в сезоне НХЛ, отыгравшись с 1:4 за две минуты в концовке
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В ночь с 28 на 29 октября мск на льду «Дельта-центра» в Солт-Лейк-Сити (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Юта» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 5:4 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 04:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 5
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Гюнтер (Келлер) – 11:00     2:0 Маччелли (Коул, Шмальц) – 16:24     2:1 Зеттерлунд (Гущин, Тран) – 29:12     3:1 Маччелли (Коул, Колячонок) – 30:38     4:1 Сергачёв (Колячонок, Кули) – 39:36     4:2 Зеттерлунд (Гранлунд, Уолман) – 55:28     4:3 Гранлунд (Уолман, Эклунд) – 55:53     4:4 Тоффоли (Уолман, Веннберг) – 57:18     4:5 Веннберг (Гранлунд, Тоффоли) – 61:26 (pp)    

У победителей заброшенными шайбами отличились финский нападающий Микаэль Гранлунд, канадский форвард Тайлер Тоффоли и швед Александер Веннберг. На счету нападающего Фабиана Зеттерлунда дубль. Также россиянин Данил Гущин отметился результативной передачей.

В составе «Юты» голами отметились канадский форвард Дилан Гюнтер, дубль на счету финского нападающего Матиаса Маччелли. Также заброшенной шайбой отличился российский защитник Михаил Сергачёв.

«Юта» продолжит домашнюю серию и встретится с командой «Калгари Флэймз» 31 октября. «Сан-Хосе Шаркс» дома сыграет с «Лос-Анджелес Кингз» 30 октября.

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