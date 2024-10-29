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«Сан-Хосе» одержал первую победу в сезоне НХЛ, отыгравшись с 1:4 за две минуты в концовке

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду «Дельта-центра» в Солт-Лейк-Сити (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Юта» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 5:4 одержали гости.

У победителей заброшенными шайбами отличились финский нападающий Микаэль Гранлунд, канадский форвард Тайлер Тоффоли и швед Александер Веннберг. На счету нападающего Фабиана Зеттерлунда дубль. Также россиянин Данил Гущин отметился результативной передачей.

В составе «Юты» голами отметились канадский форвард Дилан Гюнтер, дубль на счету финского нападающего Матиаса Маччелли. Также заброшенной шайбой отличился российский защитник Михаил Сергачёв.

«Юта» продолжит домашнюю серию и встретится с командой «Калгари Флэймз» 31 октября. «Сан-Хосе Шаркс» дома сыграет с «Лос-Анджелес Кингз» 30 октября.