Нападающий «Виннипега» Кайл Коннор повторил достижение Джонни Годро

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился со счётом 6:4 в пользу гостей. Хозяева потерпели первое поражение в нынешнем сезоне НХЛ.
В составе хозяев 4 (2+2) очка набрал американский нападающий Кайл Коннор, который продлил результативную серию до девяти матчей со старта сезона. 27-летний Коннор стал всего седьмым хоккеистом, родившимся в США, кому удалось добиться подобной серии в НХЛ.
Среди игроков, родившихся в США, Кайл повторил достижение Дага Уэйта (сезон-2001/2002), Джон-Майкла Лайлса (2010/2011) и Джонни Годро (2020/2021).
Национальный рекорд принадлежит Кевину Стивенсу (13, 1992/1993). Второе место делят Пэт Лафонтен (1992/1993) и Даррен Тюркотт (1990/1991), в активе которых были 11-матчевые серии с очками со старта указанных сезонов.
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