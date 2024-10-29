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Нападающий «Виннипега» Кайл Коннор повторил достижение Джонни Годро

Нападающий «Виннипега» Кайл Коннор повторил достижение Джонни Годро
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился со счётом 6:4 в пользу гостей. Хозяева потерпели первое поражение в нынешнем сезоне НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Пасиоретти, Маккейб) – 11:56     0:2 Нюландер (Пасиоретти) – 17:47     0:3 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 20:56     0:4 Райлли (Нюландер, Пасиоретти) – 23:25     1:4 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 26:19 (pp)     2:4 Коннор (Моррисси, Виларди) – 31:25 (pp)     2:5 Таварес (Экман-Ларссон, Нюландер) – 37:53     3:5 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 47:36     4:5 Виларди (Коннор, Элерс) – 56:13     4:6 Таварес (Танев) – 59:35    

В составе хозяев 4 (2+2) очка набрал американский нападающий Кайл Коннор, который продлил результативную серию до девяти матчей со старта сезона. 27-летний Коннор стал всего седьмым хоккеистом, родившимся в США, кому удалось добиться подобной серии в НХЛ.

Среди игроков, родившихся в США, Кайл повторил достижение Дага Уэйта (сезон-2001/2002), Джон-Майкла Лайлса (2010/2011) и Джонни Годро (2020/2021).

Национальный рекорд принадлежит Кевину Стивенсу (13, 1992/1993). Второе место делят Пэт Лафонтен (1992/1993) и Даррен Тюркотт (1990/1991), в активе которых были 11-матчевые серии с очками со старта указанных сезонов.

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