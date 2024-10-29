Нападающий «Виннипега» Кайл Коннор повторил достижение Джонни Годро

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился со счётом 6:4 в пользу гостей. Хозяева потерпели первое поражение в нынешнем сезоне НХЛ.

В составе хозяев 4 (2+2) очка набрал американский нападающий Кайл Коннор, который продлил результативную серию до девяти матчей со старта сезона. 27-летний Коннор стал всего седьмым хоккеистом, родившимся в США, кому удалось добиться подобной серии в НХЛ.

Среди игроков, родившихся в США, Кайл повторил достижение Дага Уэйта (сезон-2001/2002), Джон-Майкла Лайлса (2010/2011) и Джонни Годро (2020/2021).

Национальный рекорд принадлежит Кевину Стивенсу (13, 1992/1993). Второе место делят Пэт Лафонтен (1992/1993) и Даррен Тюркотт (1990/1991), в активе которых были 11-матчевые серии с очками со старта указанных сезонов.