Джон Таварес повторил достижение Коннора Макдэвида для действующих игроков НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился со счётом 6:4 в пользу гостей. Хозяева потерпели первое поражение в нынешнем сезоне НХЛ.
В составе победителей 12-й хет-трик за карьеру в НХЛ оформил Джон Таварес. По этому показателю канадский форвард сравнялся с капитаном «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом.
Лучший результат в НХЛ по хет-трикам среди действующих хоккеистов принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (30). На втором месте располагается нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (17).
Следом идёт большая группа игроков, в активе которых по 13 хет-триков. В неё входят нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос, форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, а также нападающие «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Евгений Малкин.
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