НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 29 октября
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Сегодня, 29 октября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Монахан (Марченко, Веренски) – 02:18 (pp) 2:0 Фантилли (Силлинджер) – 10:44 3:0 Силлинджер – 14:32 4:0 Оливье (ван Римсдайк) – 27:04 5:0 Пюухтия (Фантилли, Силлинджер) – 55:15 6:0 Монахан (Чинахов, Марченко) – 56:39 6:1 Экхольм (Нурс, Перри) – 59:33 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Боквист (Лунделль, Луостаринен) – 11:01 0:2 Райнхарт (Барков, Вераге) – 11:56 (pp) 1:2 Цукер (Томпсон, Петерка) – 30:45 (pp) 2:2 Далин (Пауэр) – 32:37 2:3 Вераге (Ткачук, Беннетт) – 36:44 2:4 Беннетт (Шмидт) – 54:35 (pp) 2:5 Барков (Райнхарт, Форслинг) – 55:43
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Пасиоретти, Маккейб) – 11:56 0:2 Нюландер (Пасиоретти) – 17:47 0:3 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 20:56 0:4 Райлли (Нюландер, Пасиоретти) – 23:25 1:4 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 26:19 (pp) 2:4 Коннор (Моррисси, Виларди) – 31:25 (pp) 2:5 Таварес (Экман-Ларссон, Нюландер) – 37:53 3:5 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 47:36 4:5 Виларди (Коннор, Элерс) – 56:13 4:6 Таварес (Танев) – 59:35
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Пойнт (Гюнцель) – 09:49 2:0 Чаффи (Пойнт) – 19:24 2:1 О'Райлли (Маршессо, Стэмкос) – 30:19 (pp) 2:2 Нюквист (Стэмкос, Шей) – 38:40 3:2 Пол (Гюнцель) – 63:22
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Курашев (Власик) – 08:47 (pp) 1:1 Миттельштадт (О'Коннор, Малински) – 10:16 1:2 Райхель (Смит) – 11:04 1:3 Донато (Дикинсон, Мёрфи) – 16:56 2:3 Маккиннон (Макар, Георгиев) – 19:17 (pp) 2:4 Донато – 59:02 2:5 Михеев (Донато, Дикинсон) – 59:41
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 04:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 5
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Гюнтер (Келлер) – 11:00 2:0 Маччелли (Коул, Шмальц) – 16:24 2:1 Зеттерлунд (Гущин, Тран) – 29:12 3:1 Маччелли (Коул, Колячонок) – 30:38 4:1 Сергачёв (Колячонок, Кули) – 39:36 4:2 Зеттерлунд (Гранлунд, Уолман) – 55:28 4:3 Гранлунд (Уолман, Эклунд) – 55:53 4:4 Тоффоли (Уолман, Веннберг) – 57:18 4:5 Веннберг (Гранлунд, Тоффоли) – 61:26 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Каррье (Блейк, Друри) – 05:40 1:1 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 07:17 1:2 Нечас (Котканиеми, Робинсон) – 15:33 1:3 Рослович (Бёрнс, Свечников) – 21:53 2:3 Хьюз (Бёзер, Миллер) – 47:56 3:3 Зутер (Спронг, Хёгландер) – 56:55 3:4 Ахо (Гостисбер, Нечас) – 60:47
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Пьетранджело (Хольц, Карлссон) – 06:39 2:0 Стоун (Айкел) – 23:30 3:0 Колесар (Швиндт, Руа) – 42:19 4:0 Колесар (Руа) – 53:59 5:0 Руа (Колесар, Швиндт) – 54:14
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Флорида Пантерз», имея в активе 15 очков после 11 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 16 результативными баллами после девяти матчей.
Регулярка сезона-2024/2025 завершится в апреле следующего года.
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