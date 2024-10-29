НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 29 октября

Сегодня, 29 октября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

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Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Флорида Пантерз», имея в активе 15 очков после 11 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 16 результативными баллами после девяти матчей.

Регулярка сезона-2024/2025 завершится в апреле следующего года.